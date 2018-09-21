Trabzon Büyükşehir Belesiyesi'nin kurslarına kayıtlar başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada bu sezon 60 farklı branşta kurs açılmasının planlandığı ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için eğitim, sanat, spor ve meslek edindirme branşlarında düzenlenecek kurslara katılmak isteyenlerin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına veya bağlı kurs merkezlerine kimlik belgeleri ile başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Ayasofya El Sanatları Merkezi, Kalkınma Mahallesi Gençlik Merkezi, Muhammet Fatih Safitürk Kent Konağı, Esentepe Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi, Erdoğdu Gençlik Merkezi ile Liman Mevkii El Sanatları Atölyesinde 39 branşta 255 kurs düzenlenirken 4 bin 331 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği kurslara yoğun ilginin olduğunu söyledi. Gümrükçüoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz eğitim, sanat, spor ve meslek edindirme kurslarına vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizleri oldukça mutlu etmiştir. Bu dönemde de kurslarımızı arttırarak halkımızın emrine sunmuş olacağız. Katılmak isteyen vatandaşlarımızın kayıtlarını yaptırmalarını rica ediyorum” diye konuştu.