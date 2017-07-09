Trabzon Büyükşehir Zabıtası, 24 saat işbaşında

Sık sık seyyar ve dilenci operasyonları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi zabıtası, bu çalışmalarıyla kamusal düzeni sağlarken akaryakıt ve LPG istasyonları, alışveriş merkezleri, otoparklar gibi kamusal alanların denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca genel işgaliye ve hafriyat denetimlerine titizlikle devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Ortahisar ilçe merkezinde yine seyyar satıcı ve dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde tespit edilen unsurlar hakkında yasal işlem uygulandı.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon şehir merkezindeki seyyar sorununu yıllar önce ortadan kaldırdıklarını belirterek, “Bu çerçevede denetimlerimiz aralıksız olarak sürmektedir. Yasaların bizlere verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde 24 saat esasına dayalı olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz” dedi.