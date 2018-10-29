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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından Cumhuriyet Bayramı mesajı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet’in 95.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının "trabzoncbs” adlı Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.


Başsavcılık tarafından yapılacak açıklama ve duyuruların resmi internet sitesinin yanı sıra Twitter üzerinden de paylaşılacağı belirtildi.

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