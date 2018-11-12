Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel'den Trabzon Valisi Ustaoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzon Valisi olarak atanan ve görevine başlayan İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaretinde hayırlı olsun temennisinde bulunan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel, “Huzur şehri Trabzon'a , birlikte hizmet edecek olmaktan onur duyacağım" dedi.

Vali Ustaoğlu, Başsavcı Tuncel'e ziyaretinden ötürü teşekkür ederek şehirle alakalı genel değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret, karşılıklı temennilerin ardından son buldu.