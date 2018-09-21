Trabzon Emniyeti öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kitap yardımı yaptı

Yine aynı proje kapsamında “Kahraman Polisim” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlendi.

Trabzon Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümü tarafından Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında geleceğin teminatı olan çocukların devletin yanlarında olduğunu hissetmeleri, milli birlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesi, toplumsal aidiyet duygularının güçlenmesi, ruhsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunması ve polis-halk ilişkilerinin güçlenmesi için Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve İl Emniyet Müdür Yardımcılarının katkılarıyla kitap ve kırtasiye yardımı yapılırken yine aynı program kapsamında “Kahraman Polisim” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenledi.

Proje kapsamında, Ortahisar ilçesinde 14 okulda eğitim ve öğrenimine devam eden 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi hediye edilirken yine Ortahisar ilçesinde, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonlu olarak belirlenen 8 okulun kütüphanesine 400 adet olmak üzere toplamda 3200 adet Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli kitap yardımı yapıldı.

Proje kapsamında ayrıca çocukların zihninde polis kavramının doğru bir şekilde yerleşmesi ve polis ile olan bağın güçlenmesi amacıyla Trabzon ili genelinde eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten tüm liselerde “Kahraman Polisim” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlendi.

Yarışmada 1. olan öğrencilere kalem seti, plaket ve bisiklet, 2.ve 3. olan öğrencilerere plaket ve bisiklet hediye edildi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları verdi.