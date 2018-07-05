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05 Temmuz 2018 16:55

Trabzon Fen Lisesi 131. yıl mezunlarını verdi

Trabzon Fen Lisesi 131.

Trabzon Fen Lisesi 131. yıl mezunlarını verdi

05 Temmuz 2018 16:55

yıl mezunlarını verdi.


Trabzon Fen Lisesinde düzenlenen 131. yıl mezuniyet törenine Vali Yücel Yavuz’un eşi Şengül Yavuz, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ilgili birim amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Trabzon Lisesi Müdürü Tuncay Beşel törenin açılış konuşmasında, "Trabzon Fen Lisesi’nde başarı gelenektir. Bu kolay söylenen söz değildir, biz de size güvendiğimiz için böyle iddialı bir söz söyledik. Siz sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimiz bizi sözümüzün altında bırakmadığınız için size minnettarız. Mezun öğrencilerimize bundan sonra hayatlarında üstün başarılar diliyorum, yolunuz ve zihniniz açık olsun hepinizi Allah’a emanet ediyorum" diye konuştu.


Mezuniyet törenindeki konuşmalarının ardından Şengül Yavuz, okul birincisine mezuniyet hediyesini takdim etti. Tören daha sonra mezuniyet pastası kesimi ve kep atmayla sona erdi.




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