Trabzon G-61 Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı

Trabzon’da bir otelde düzenlenen organizasyona züccaciye, plastik, hediyelik, cam, oyuncak ve kırtasiye sektörlerinde imalatçı ve ithalatçı olmak üzere 81 firma katıldı. Katılımcı 81 firmanın müşterilerini de davet ettiği organizasyona 700 kişi katılırken, Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar toplantı dışında Trabzon’un turistik yerlerini gezme şansı da buldu.

Konuyla ilgili bilgiler veren ve zirvenin genel koordinatörlüğünü yapan Tezcan Kayalar, “Bu organizasyon 51. organizasyonumuz. Organizasyonumuzun ana teması İstanbul İstoç’ta bulunan ithalatçı ve imalatçı firmaları yurt içi ve yurtdışındaki müşterileri ile buluşturmak. Bundan önceki organizasyonlarımızı fiziki şartlardan dolayı Akdeniz bölgesinde düzenlerdik. Trabzonlu işadamlarımızın aynı zamanda da fuar katılımcılarımızın ısrarı üzerine bu organizasyonumuzu Trabzon’da düzenlemeyi düşündük. Daha önceleri de böyle düşüncemiz olmuştu ama hem konaklama anlamında hem de salon anlamında yeterli alt yapıyı oluşturamamıştık. Bundan sonra bu tarz organizasyonları Trabzon’da düzenlemek bizim için de önemli olacaktır. Karadeniz Bölgesi herkes tarafından merak edilen bir bölge. Katılımcılarımız çok keyifli zaman geçirdi. Bizler organizasyon olarak katılımcılarımızı Uzungöl’e götürdük. Fuar saatlerini katılımcıların şehri gezebilmesi için 15:00-00:00 saatleri olarak belirledik. Şehre turizm anlamında katkı sunduğumuz için bize plaket taktim eden TİSAD üyelerine ince düşüncelerinden dolayı da teşekkür ederiz” dedi.

Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga ise bu ve buna benzer organizasyonların Trabzon’da düzenlenmesinin şehrin turizm geleceği için çok önemli olduğunu söyledi. Çavga “Otel sayısının ve turizm işletmelerinin sayısının her geçen gün çığ gibi büyüdüğü Trabzon’da şehrimizin altyapısı fuar ve kongre turizmi için önem arz edecek sayılara ulaştı. Turizm sezonunun 3 aya sıkıştığı şehrimizde düşük sezon dediğimiz ekim-mayıs ayları için bu tarz organizasyonlar turizm işletmecilerine can suyu olacaktır. Bu organizasyonun şehrimize kazandırılmasında ve yaptığı aktiviteler ile şehrimizin katılımcılara tanıtılması konusunda büyük çaba sarf eden Tezcan Kayalar beye teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Genç TÜMSİAD Başkanı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi Mustafa Kalaycı da bu tür organizasyonların Trabzon’da yapılmasının önemine vurgu yaparak Kayalar’a plaket verdi.