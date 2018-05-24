Denetimlerle hasır bilezikte sahtecilik ve korsan üretiminin önüne geçmek hedefleniyor.

Trabzon’da asırlardır üretimi yapılan ve yeni evlenen gelinlerin ve kadınların kollarını süsleyen Trabzon Hasır Bileziği, alınan coğrafi işaretle Trabzon dışında başka bir yerde üretimine izin verilmiyor. Trabzon dışında üretimine izin verilmeyen hasır bileziğin Trabzon’daki üretim atölyeleri de sahtecilik ve korsan üretim tehdidine karşılık sürekli denetleniyor. Bunun yanı sıra ikinci el hasırın vitrinlerde satılmasına veya alınmasını engellemek için denetimler de yapılırken, Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası, Türkiye’nin sayılı coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan 22 ayar Trabzon hasır bileziğini koruma altına almaya çalışıyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, eski hasırların piyasadan çekilip toplanabilmesini amaçladıklarını söyledi. Yazıcı “Atölyelerin Trabzon hasır bileziği ve kazaziye mahreç işaretine, ayarına, temizlik konusuna ve bu ürünün kıstasına göre çalışma yapılıp yapılmadığının denetimini yapıyoruz. Aynı zamanda kullanmış oldukları Trabzon telkâri ve hasırının patenti olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eski hasır-yeni hasır kıyaslamasına dikkat ediyoruz. Bu doğrultuda eski hasırları piyasadan çekilip toplanabilmesini amaçlıyoruz. İnşallah bunu başaracağız” dedi.

Trabzon hasır bileziği coğrafi işaretinin 2007 yılında alındığını dile getiren Yazıcı, “Türkiye’de artık markalaşmanın artması gerektiği, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olabilmek adına yapılmış olan bir çalışmaydı. Bu hasır bileziği 2007 yılında coğrafi işaretini almıştık, kazaziyenin 2017 yılında coğrafi işaretini aldık. Buradaki el sanatı tarihi bir el sanatıdır. Unutulmaya yüz tutmuş olan bir el sanatını gelişmesini ve ileriye taşımak adına yapmış olduğumuz koruma altına aldığımız bir güvencedir. Bizim şu anda yapmış olduğumuz denetimlerde aramış olduğumuz özellikler var. Bu özellikleri taşımayan ürünler haliyle korsan ürünler. Trabzon’un dışında yapılan özellikle başka illerden gelen ürünleri bu denetimlerde tespit etme şansımız oluyor. Çünkü yaptıkları veya sattıkları hasır bileziğin Trabzon’un ürünü olduğunu ispat etmeleri gerekiyor. Trabzon’da bu sektörde tüm paydaşları ile 6 bin civarında insan ekmek yiyor. Hem ürünümüzü korumak, hem sektörü ayakta tutmak hem de hem de tüketiciyi korumak için bu denetimleri yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yazıcı, Trabzon’da denetim yapılan atölyelerde herhangi bir sahte ve korsan ürünle karşılaşmadıklarını sözlerine ekledi.