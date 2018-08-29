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29 Ağustos 2018 12:24

Trabzon Havalimanı’nda pistten çıkan "Zeynep" İngiltere yolcusu

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak günü Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan ve bulunduğu yerden yaklaşık 20 saat süren çalışma ile çıkartılan Pegasus Havayolları’na ait ’Zeynep’ isimli uçağın söküm işlemine başlandı.

Trabzon Havalimanı’nda pistten çıkan

29 Ağustos 2018 12:24

Uçağın söküm işlemlerinin bir ayda tamamlanacağı belirtilirken, bütün parçaların İngiltere’ye gönderileceği belirtildi.


Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı’nda güvenli bir bölgeye çekildi.


Trabzon Havalimanı apronunda taksi pozisyonunda bekletilen ’Zeynep’ isimli Pegasus Havayolları’na ait uçağın akıbeti 200 gün sonra belli oldu. Sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkılan ve ‘Aytral’ isimli bir firma tarafından ihalesi alınan uçağın söküm işlemlerine başlandı. 9’ü Türk, 6’sı yabancı uçak mühendisleri olmak üzere 15 kişilik ekip tarafından uçağın parçaları büyük bir titizlikle tek tek sökülerek özel kutulara yerleştiriliyor. Pistten çıkan ‘Zeynep’ isimli uçağın gövde işlemi 3-4 parçaya bölündükten sonra gemi ile diğer parçaları ise uçakla İngiltere’ye gönderilecek. Trabzon Havalimanı apronunda oluşturulan bir alanda uçağın etrafı çevrilirken burada söküm işlemlerine devam ediliyor. Söküm işleminin 1 ayı bulabileceği belirtildi.



Kurtarma çalışmaları 20 saat sürmüştü


Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı’na 13 Ocak akşamı indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00’ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatılmıştı. Havalimanının uçuşlara kapatılmasının ardından uçağı bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları kapsamında ilk olarak 500 ve 350 tonluk vinçler uçağın hemen yanına kurularak çalışmalara başlandı. Uçağın pist üzerine indirilmesi çalışmasına yaklaşık 100 kişilik bir ekip katılırken, operasyonda uçağın zarar görmemesi ve tek parça halinde bulunduğu yerden çıkartılması için büyük gayret gösterildi. Çok yavaş hareket ettirilerek Trabzon Havalimanı’nda güvenli bir yere çekilen uçağın kurtarma çalışmaları 20 saat sürdü.


Öte yandan, kaza sonrası Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kütüphane, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak amacıyla Pegasus Havayolları’ndan istenmiş ancak belediyeye olumlu bir dönüş yapılmamıştı.




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