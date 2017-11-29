Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 09:04

Trabzon Havalimanı’nda yangın tatbikatı

Trabzon Havalimanı’nda olası bir yangına karşı hazırlık olmak amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi.

Trabzon Havalimanı’nda yangın tatbikatı

29 Kasım 2017 09:04


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği yolcu uçağı, uçuş sırasında yaşadığı teknik bir problem nedeniyle düştü ve yangın çıktı. Kısa sürede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale eden ekipler tatbikatı başarıyla tamamladı. 8 araç ve 40 tane personelin görev aldığı tatbikatta iki itfaiye eri, yaklaşık 20 metre yükseklikteki vinç üzerinden Türk bayrağı açarak iplerle zemine sarktı.


Trabzon Vali Vekili ve Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, yangın ve kurtarma tatbikatı ile ilgili bilgiler verdi. Hatipoğlu, tatbikatın başaralı bir şekilde tamamlandığı belirterek, “İstenmeyen olaylar bizim her an tetikte olmamızı hatırlatıyor. Bu yüzden havalimanımızda gerek itfaiyemiz gerekse diğer birimlerimizin her an her türlü olasılığa hazır bir şekilde 24 saat en ufak bir boşluk bırakmadan hazır bulunmasını gerekiyor” dedi.


Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın ise ekiplerin havalimanının trafiğe açık olduğu her saatte göreve hazır olduğunu dile getirerek, “Olası bir durumda ne yapabiliriz diye bir senaryo oluşturduk” şeklinde konuştu.


Yılda bir kez yapmış oldukları yangın tatbikatının amacının personeli denemek olduğunu kaydeden ARFF Birim Müdürü Sezgin Değirmenci, “Senaryo gereği oluşturduğumuz yangında personelimiz anında yangına müdahale etti. 3 dakikada yangına müdahale edebiliyoruz. Yangını yüzde 60 seviyelerinde düşürdüğümüz zaman müdahaleye geçiyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç