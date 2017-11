Trabzon Havalimanı’nda yangın tatbikatı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği yolcu uçağı, uçuş sırasında yaşadığı teknik bir problem nedeniyle düştü ve yangın çıktı. Kısa sürede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale eden ekipler tatbikatı başarıyla tamamladı. 8 araç ve 40 tane personelin görev aldığı tatbikatta iki itfaiye eri, yaklaşık 20 metre yükseklikteki vinç üzerinden Türk bayrağı açarak iplerle zemine sarktı.

Trabzon Vali Vekili ve Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, yangın ve kurtarma tatbikatı ile ilgili bilgiler verdi. Hatipoğlu, tatbikatın başaralı bir şekilde tamamlandığı belirterek, “İstenmeyen olaylar bizim her an tetikte olmamızı hatırlatıyor. Bu yüzden havalimanımızda gerek itfaiyemiz gerekse diğer birimlerimizin her an her türlü olasılığa hazır bir şekilde 24 saat en ufak bir boşluk bırakmadan hazır bulunmasını gerekiyor” dedi.

Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın ise ekiplerin havalimanının trafiğe açık olduğu her saatte göreve hazır olduğunu dile getirerek, “Olası bir durumda ne yapabiliriz diye bir senaryo oluşturduk” şeklinde konuştu.

Yılda bir kez yapmış oldukları yangın tatbikatının amacının personeli denemek olduğunu kaydeden ARFF Birim Müdürü Sezgin Değirmenci, “Senaryo gereği oluşturduğumuz yangında personelimiz anında yangına müdahale etti. 3 dakikada yangına müdahale edebiliyoruz. Yangını yüzde 60 seviyelerinde düşürdüğümüz zaman müdahaleye geçiyoruz” ifadelerini kullandı.