2017 yılının 10 ayında geçen yılın aynı aylarına oranla iç ve dış hatlardaki yolcu trafiğinde yüzde 12’lik artış sağlandı. Trabzon Havalimanı’ndan 2016 yılının ilk 10 ayında iç hatlarda geliş gidiş yapan yolcu sayısı 3 milyon 20 bin 840 olarak belirlenirken, yine aynı dönemde dış hatlardaki yolcu sayısı 121 bin 92 olarak gerçekleşmişti. 2017 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı itibariyle iç hatlarda 3 milyon 328 bin 858 kişi Trabzon Havalimanı’nı kullanırken, dış hatlarda ise 193 bin 862 kişi geliş-gidiş yaptı. Geçen yılın aynı aylarına oranla iç hatlarda yüzde 10, dış hatlarda ise yüzde 60 artış yaşanırken, 2017’nin ilk 10 ayında toplamda 3 milyon 522 bin 720 kişi Trabzon Havalimanı’nı kullandı. 2017 yılı ilk 10 ayında Trabzon Havalimanı’na iç hatlarda 22 bin 223, dış hatlarda ise 2 bin 687 olmak üzere toplam 24 bin 910 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiğinde ise, iç hatlarda 28 bin 212 ton, dış hatlarda 3 bin 918 ton ile toplamda 32 bin 129 ton bagaj, kargo ve posta taşındı.