Trabzon İl Emniyet Müdürü Çevik halkla iç içe

Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon'a tayin olduğu geçtiğimiz yıl Eylül ayından bu yana yaptığı uygulamalarla, vatandaşın sorunlarına olan ilgisiyle ve başarılı operasyonlarla dikkat çekiyor.

Trabzon'da 1 yıldır görev yapan Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon'da uyuşturucu, terör ve asayiş operasyonlarında büyük başarı sağladı. Fırsat buldukça vatandaşların arasına karışan Çevik, özellikle yaşlılar ile yakından ilgilenerek asayiş ile ilgili şikayetlerine çözüm arıyor.

Trabzon'da görev yaptığı bir yıl içinde yaptığı uygulamalar ile halkın içine karışarak polisin her zaman vatandaşın güvenliği için çalıştığını gösteren Çevik, yaptığı uygulamalarda Özel Harekat Polisleri'nin kamuflajını giyip yunus timinde görevli polislerin kullandığı motosikletin arkasına binerek devriye atmıştı. Aranan zanlıları tek tek polislerine zimmetleyerek bulunmasını, adalete teslim edilmesini ve böylece bir çok olayın aydınlatılmasını sağlayan Çevik, il merkezindeki okulların çıkışında öğrencileri takip ettirerek de suç odaklarına ulaşma başarısı göstermişti.