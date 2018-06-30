Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 12:41

Trabzon iş çevreleri yeni hükümette Trabzonlu bakan istiyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yeni dönemde de Trabzonlu mevcut bakanların bir şekliyle bakan olarak görevlerine devam etmesini arzu ettiklerini belirterek "Alacakları her yeni görevde de şehrimizin sorunlarıyla ilgilenecekleri ve takip edeceklerinden şüphemiz yoktur.

Trabzon iş çevreleri yeni hükümette Trabzonlu bakan istiyor

30 Haziran 2018 12:41

Yine de arzumuz o dur ki şehrimiz bakansız kalmasın" dedi.


TTSO Haziran ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerine vurgu yaparak, "5 yıl önümüzde seçim yok. Rahat olabiliriz. Bu rahatlıkla artık geleceğe yön verme adına hepimizin beklediği, ekonominin mevcut konumdan daha iyi bir konuma gelmesidir. Bu konuda elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın kuracağı kabineyle ülkenin ekonomisini daha iyi zeminlere getireceğinden hiç şüphemiz yoktur" diye konuştu.


Bugüne kadar Trabzon’un ve ülkenin gelişmesine bütün siyasilerin büyük emekleri geçtiğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Özellikle de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şehrimizin ekonomik yönden gelişmesi doğrultusunda, gerek bakanımız Süleyman Soylu, gerekse bakanımız Berat Albayrak’ın çok büyük gayretleri ve emekleriyle şehrimizde beklenmedik hızda arzu ettiğimiz konular hayata geçmiştir. Yeni dönemde de inanıyoruz ki mevcut bakanlarımız bir şekliyle bakan olarak devam etsin. Alacakları her yeni görevde de şehrimizin sorunlarıyla ilgilenecekleri ve takip edeceklerinden şüphemiz yoktur. Yine de arzumuz o dur ki şehrimiz bakansız kalmasın. Camia ve şehir olarak beklentimiz bu yöndedir" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç