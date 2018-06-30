Trabzon iş çevreleri yeni hükümette Trabzonlu bakan istiyor

Yine de arzumuz o dur ki şehrimiz bakansız kalmasın" dedi.

TTSO Haziran ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerine vurgu yaparak, "5 yıl önümüzde seçim yok. Rahat olabiliriz. Bu rahatlıkla artık geleceğe yön verme adına hepimizin beklediği, ekonominin mevcut konumdan daha iyi bir konuma gelmesidir. Bu konuda elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın kuracağı kabineyle ülkenin ekonomisini daha iyi zeminlere getireceğinden hiç şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Bugüne kadar Trabzon’un ve ülkenin gelişmesine bütün siyasilerin büyük emekleri geçtiğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Özellikle de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şehrimizin ekonomik yönden gelişmesi doğrultusunda, gerek bakanımız Süleyman Soylu, gerekse bakanımız Berat Albayrak’ın çok büyük gayretleri ve emekleriyle şehrimizde beklenmedik hızda arzu ettiğimiz konular hayata geçmiştir. Yeni dönemde de inanıyoruz ki mevcut bakanlarımız bir şekliyle bakan olarak devam etsin. Alacakları her yeni görevde de şehrimizin sorunlarıyla ilgilenecekleri ve takip edeceklerinden şüphemiz yoktur. Yine de arzumuz o dur ki şehrimiz bakansız kalmasın. Camia ve şehir olarak beklentimiz bu yöndedir" ifadelerini kullandı.