Trabzon İŞKUR finansal okuryazarlık seminerinde ‘İş'te kadın projesini tanıttı

Trabzon'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü tarafından kadınların ekonomik kalkınmaya katılımını ve aile bütçesini iyi organize edebilmelerini sağlamak için "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" semineri düzenlendi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere HABİTAT, KOSGEP, TİSVA ve İŞKUR'dan panelistler katılarak sunumlarını gerçekleştirdiler. Seminerde konuşmalarını gerçekleştiren Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Ahsen Arıöz Bozkuş “Toplumumuzda önemli bir yere sahip olan kadınlarımızın, aile ekonomisine katkı sağlaması, bilinçlenmesi, parasını idare etmesi ve ailede bu beceriye sahip genç bireylerin yetişebilmesi amacıyla finansal okuryazarlık seminerleri çok önemli bir yere sahiptir” dedi.

İŞKUR Trabzon'dan İş ve Meslek Danışmanı Emel Şahinler ise “Kadınların Ekonomik Güçlenmesinde İŞKUR Hizmetlerinin Sunduğu Fırsatlar” adlı sunumu gerçekleştirdi. Şahinler “İŞKUR'un ‘İş'te Anne Projesi' ile kadınlar anne olduktan sonra da iş hayatına hazırlanacak olup 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu bulunanlardan; sosyal yardım alan kadınlar ve diğer kanallar üzerinden başvuran ve İŞKUR'un istihdam garantili mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programına katılan annelere günlük 70 TL ödenek verilecek. İş'te Anne Projesiyle kadınlarımız hem çocuklarının, hem de işlerinin başında olmaya devam edecektir” bilgisini paylaştı.