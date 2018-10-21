Trabzon İŞKUR'dan Ticaret Borsası ve TTSO'ya ziyaret

Trabzon İŞKUR İl Müdürlüğü idarecileri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na ( TTSO) ve Trabzon Ticaret Borsası'na (TTB) ziyaretler gerçekleştirerek Meslek Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

TTSO Genel Sekreter Hakan Gürhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Miraç Dural ve ardından Trabzon Ticaret Borsası Genel Sekreteri Şükrü Erüz ile Trabzon İŞKUR İl Müdürlüğü heyeti bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Trabzon İŞKUR İl Müdürü Adnan Zengin TTSO'nun ilgili projeye yönelik desteğinin son derece önemli olduğunu ifade ederek işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yine işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programı ile giderileceğini söyledi. Bu kapsamda 160 fiili günü geçmeyecek şekilde (en fazla 8 ay süreyle) düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara günlük 61,65 TL cep harçlığı ödeneceğini, ayrıca vatandaşların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerinin de karşılanacağını anlatan Zengin, düzenlenecek kurslarda eğitimlerin tüm masrafını da İŞKUR tarafından karşılanacağını belirtti. Zengin "Bu noktada işverenlerimizden beklentimiz, hangi meslekte hangi nitelikte işgücüne ihtiyaç duyduklarını bizimle paylaşmaları önem arz etmektedir. İşverenlerimizin bu ihtiyaçları odalar ve borsalar tarafından toplanarak bize iletilmesi gerekir" dedi.