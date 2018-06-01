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01 Haziran 2018 16:08

Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, seçim çalışmalarını Ortahisar İlçesinde sürdürdü

AK Parti Trabzon Milletvekili Dr.

Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, seçim çalışmalarını Ortahisar İlçesinde sürdürdü

01 Haziran 2018 16:08

Adnan Günnar, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için çalışmalarını Ortahisar ilçesinde sürdürdü.


Ziyaretlerine Fatih Sanayii Sitesi ziyareti ile başlayan Günnar, sitedeki zanaatkarları ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alakalı bilgi verdi. AK Parti Hükümetleri döneminde küçük ve orta ölçekli esnafa KOSGEB ve ilgili bakanlıklar aracılığı ile çok önemli katkılar yapıldığını, sanayi esnafının alnının teri ile evine ekmek götürdüğünü ifade eden Günnar, "Sizler burada alnınızın teri, elinizin emeği ile çocuklarınıza ekmek götürüyorsunuz.Esnafımız sanayimizin gelişmesinin lokomotifidir. Çıraklıktan başlayarak bu konumlara geldiniz ve artık alanlarınızda tecrübeli usta oldunuz. Ülkemizin başında da alanında çok tecrübeli bir usta var. Çıraklık dönemini başarılarla geçirdi, kalfalığında ülkemizi şaha kaldırdı.Ustalık döneminde yapılanlar ortada. Şimdi ise tecrübeli bir usta olarak tüm şer odakların kirli oyunlarına rağmen kararlılığından vaz geçmeden Allah’ın inayeti ve Milletimizin destekleri ile yoluna devam ediyor.Bu seçim geleceğimizin çocuklarımızın istikbalini belirleyecek bir eşik noktasındadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihine en önemli notu hep beraber düşeceğiz. Aynı zamanda geçmişte yaşanmış olan sıkıntılı dönemlerin tarihe karışacağının tescili olacaktır. Sizlerde tecrübeli ustalar olarak desteğinizi Cumhurbaşkanlığında ustaların ustası Recep Tayyip Erdoğan’a, parlementoda ise AK Partiye vereceğinize yürekten inanıyorum" dedi.


Ardından Gülbaharhatun Mahallesini ziyaret eden Günnar, hemşehrileri ile sohbet ederek, 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahsetti.




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