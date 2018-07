Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi yeni mezunlarını verdi

dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, il protokolü ve öğrenci yakınlarının katıldığı mezuniyet töreninde 311 yeni mezun polis memuru yemin ederek göreve başladı. Emniyet teşkilatına katılan yeni mezun öğrencileri tebrik eden Vali Yücel Yavuz, “Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan kahraman vatan evlatlarımızın her birinin kutsal üniformasını giyerek artık vatandaşımızın hizmetine tabi olarak görev alacakları günü birlikte yaşamak üzere bir aradayız. Devletimiz, milletimiz, vatanımız 21. yüzyılın 19 Temmuz 2018 tarihinde bulunduğu coğrafyada büyük güçlüklerle karşı karşıya kalan bir ülke olarak her türlü güçlüğü birlik ve beraberlikle aşarak dünya tarihinde haklı ve gururlu bir millet olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu esaslar içerisinde mücadelemiz tarih içerisinde olduğu gibi hep devam ediyor. Burada arkadaşlarımız değişik branşlarda, lisans ve ön lisans eğitimi gördüler. Üniversiteye girerken arzu ettikleri bölümleri bitirip polislik mesleğine talip oldular ve başardılar. Şimdi her biri vatanına, bayrağına, milletine hizmet etmek için görev aldılar” dedi.

Türkiye’nin 80 milyon nüfusu ile Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en güçlü 10 ülkesi içinde olmayı hedeflediğini belirten Vali Yavuz “Tarihte 16 devlet kuran bir ülkeyiz. 1923’te Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde çok büyük bir sıkıntıyı, Milli Mücadele’yi başarmış, Cumhuriyetini ilan etmiş bir millet olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde 2023 yılına 5 yıl kala dünyanın en güçlü 10 büyük ekonomisinden biri olmak için azim ve kararlılık içindeyiz. Bulunduğumuz yerde en iyisi olmanın gayreti içerisinde olmalıyız. 15 Temmuz 2016 yılında büyük bir travmayı birlik ve beraberlik içinde atlatmayı başardık. FETÖ terör örgütü denilen dini duygularımızı, iyi niyetimizi istismar eden büyük bir hain bir şebekenin darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu hain darbe girişimini 250 şehidimiz 2 binin üzerinde gazimizle bunu atlattık. Mücadelemiz halen mülkiye, adliye olarak her kesimde devam diyor. 40 yıla yakındır terörle mücadele ediyoruz. Kardeşi kardeşe kırdırıyorlar. Bölücü terör örgütü değimiz lanet olası PKK, DHKP-C, TİKKO gibi tamamı uluslararası projenin ürünün terör örgütleriyle polisimizle, askerimizle, korucularımızla mücadele ediyor ve başarıyoruz. Karadeniz Bölgesi’nin terör konusunda belki de en çok acısını yaşayan Maçka ilçesindeyiz. Karadeniz sorumlusu olan geçtiğimiz günlerde güvenlik kuvvetlerimizin muhteşem bir operasyonuyla ele geçirilen sözde ele başısı ile birlikte Karadeniz’deki örgüt çökertildi. Ancak tehlike bitmedi. Bu konuda duyarlılığımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yücel Yavuz 21. dönem mezunlarından ilk üç sırada bulunan Sinan Albayrak, Ömür Tokgöz ve Muhammet Karaosman’a ödüllerini verdi. Tören mezun polislerin yemin etmesi ve geçit töreni ile sona erdi.