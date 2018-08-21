Trabzon protokolü şehitliği ziyaret etti

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve protokol üyeleri ile birlikte şehitliği ziyaret etti. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Yavuz ve beraberindekiler şehitler için dua ederek, mezarlara karanfil bıraktı. Vali Yavuz daha sonra şehit aileleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Yavuz, 17. Komando Tugay Komutanlığı’nı, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’nı, İl Jandarma Komutanlığı’nı, İl Emniyet Müdürlüğü’nü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, görevi başındaki personelin bayramını kutladı. Fatih Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları da ziyaret eden Vali Yavuz ve beraberindekiler hastaların ve yakınlarının bayramını kutlayıp kendilerine acil şifalar diledi. Program, Vali Yücel Yavuz ve eşi Şengül Yavuz’un, huzurevinde kalanları ve devlet koruması altında kalan çocukları ziyaret etmesi ve bayramlaşması ile sona erdi.