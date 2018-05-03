Trabzon son yılların en sisli günlerini geçiriyor

Son 5 yıl içerisinde Trabzon en sisli Nisan ayını yaşarken, geçtiğimiz ay içerisinde toplam 7 gün sis hayatı olumsuz etkiledi.

Mayıs ayının içinde olduğumuz şu günlerde sis etkisini sürdürmeye devam ederken, dün akşamdan bugün öğle saatlerine kadar Trabzon Havalimanı’nda sis nedeniyle uçakların iniş ve kalkışları iptal edildi. Trabzon’a inmesi gereken yolcu uçakları, Samsun ve Giresun-Ordu Havalimanı’na yönlendirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2013 yılından bu yana sisli hava istatistiklerine bakıldığında Trabzon’un en sisli Nisan ayını yaşadığı ortaya çıkarken, toplam 7 gün sis etkili oldu. 2017 ve 2016 nisan aylarında 2, 2015 yılı nisan ayında 1, 2014 nisan ayında 2, 2013 nisan ayında sisli gün sayısı ise 4 olarak gerçekleşti. Sıcak bir hava kütlesinin soğuk bir zemin üzerine hareket etmesi sonucu oluşan sisli havanın 7 Mayıs’a kadar bölgede etkili olması beklenirken, sisin ortadan kalkması için deniz suyu sıcaklığının artmasının bekleneceği öğrenildi.