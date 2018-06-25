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25 Haziran 2018 14:14

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan: "Millet yeni sistem için gereğini yapmıştır. Sıra seçilenlerindir"

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, 24 Haziran’da yapılan seçimlerde, milletin üzerine düşeni sağduyusu ile yerine getirdiğini belirterek “Artık sıra seçilenlerindir" dedi.

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan:

25 Haziran 2018 14:14


Seçimlerin güvenli bir ortamda demokratik bir şekilde geçmesinin sevindirici olduğunu belirten Ergan, "Türkiye, yeni bir sistem ile yeni bir yola girmiştir. Bu yolu mazisinden kopmayarak, yeni sistemi ile aydınlatarak yürümeye devam edecektir. Millet bu bağlamda yüksek bir katılım oranı ile sandık başına giderek gerekeni yapmıştır. Sıra artık seçilenlerdedir. Türkiye’yi seçim atmosferinden çıkarıp, topyekün çalışmaya ve üretmeye yönelterek 2023 hedefine ulaştırmada gerekeni yapmak seçilenlerin öncelikli görevi olmalıdır. Bundan sonra artık seçim için değil, her alanda ülkemizi kalkındırmak ve kazandırmak için çaba gösterelim" ifadelerini kullandı.




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