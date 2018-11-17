Trabzon Ticaret Borsası'ndan Vali Ustaoğlu'na ziyaret

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) yöneticileri Trabzon Valiliği görevine başlayan İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.

TTB Meclis Başkan Yardımcısı Nevzat Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Başkan Yardımcısı Sedat Gözaçan ve Yavuz Selim Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Zeytin ile Genel Sekreter Şükrü Erüz'den oluşan heyet, Vali Ustaoğlu'na borsanın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdiler.

Borsanın özellikle de fındık adına önemli projeler yürütmesinden son derece memnun kaldığını belirten Vali İsmail Ustaoğlu, “Borsamız ilimizin ürün çeşitliliğini ve verimliliğini artırarak bölgemizin ve kentimizin kalkınmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini bölgenin ortak çıkarları doğrultusunda bir araya getirip projeler geliştiriyor. İlimize ve bölgemizin gelişmesini sağlayan projeler ürettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ergan da, Trabzon'un Türkiye fındık üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu sağlamasına rağmen, ihracatının yüzde 50'ye yakın kısmının yapan firmaların merkezi olduğuna dikkat çekerek, “Borsa olarak üretimi de arttırmanın çabası içindeyiz. 15 yıl önce başladığımız, 2013'de ise Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi ile tüm Türkiye'ye örnek olduğumuz çalışmalarımızın hedefi daha çok üretim ile daha çok kazanç sağlamaktır. Trabzon'da 65 bin hektar fındık alanı var. Ancak üretim 30 ila 50 bin ton arasında oluyor. Bu da dekar başına 50 kilonun altında bir üretim demektir ki, bu rantabl bir üretim anlayışı değildir. Hedefimiz 200 kiloları aşmaktır. Bunun için devletten bu konuda yasal düzenleme ve destek bekliyoruz. Sayın valimizin Düzceli bir fındık üreticisi olması da bizim için ayrıca bir şanstır” diye konuştu.