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04 Mayıs 2018 12:15

Trabzon TOHM umut veriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek, sporcuların performanslarını geliştirmesinin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla kurulan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) projesi meyvelerini vermeye devam ediyor.

Trabzon TOHM umut veriyor

04 Mayıs 2018 12:15

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren TOHM sporcuları da aldıkları madalyalarla umut veriyor.


Ocak ayında yapılan ulusal ve uluslar arası yarışmalarda şampiyonada 5 altın, 4 gümüş ve 5 de bronz madalya alan Trabzon TOHM sporcuları, son 2 haftada yapılan önemli turnuvaları da boş geçmedi. Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunun yanındaki kamp merkezinde çalışmalarını sürdüren sporcular, İtalya, Çekya ve İran’da yapılan uluslar arası turnuvalar ile Bursa’da yapılan şampiyonada önemli başarılar elde etti.


Trabzon TOHM’da judo, atletizm, boks, tenis ve yüzme branşlarında 58 sporcunun yer aldığını ifade eden İl Müdürü Birdal Öztürk, “Sporcularımız, modern tesislerde, 13 uzman antrenörümüz eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Hepsi pırıl pırıl, büyük yetenekler. Onlara çok güveniyoruz” derken, Trabzon TOHM Koordinatörü Yasemin Sayın Köroğlu da sporculardaki gelişimin gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.


Öte yandan Trabzon TOHM sporcularından Aycan Güldağı: İtalya- Avrupa Gençler Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya, Eda Karademir: Çekya- Ümit Kadınlar Judo Avrupa Kupası’nda bronz madalya, Çağla Teoman: İran’da devam eden Juniour Tenis Turnuvası’nda 3. tura yükselirken, Doğukan Yazıcı: Bursa- Gençler Türkiye Şampiyonasında güllede altın madalya, Samet Kutlu: Bursa- Gençler Türkiye Şampiyonasında 800 mt.de gümüş madalya kazandı.




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