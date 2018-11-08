Trabzon Üniversitesi öğrencilerinden kampüste çöp temizliği

Trabzon Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Orçan tarafından yürütülen Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında kampüsteki çöpler toplandı. Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin de destek olduğu etkinlik hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Fatih Orçan, “Biz çevremizi temiz tutmuyoruz diye yola çıktık. Proje, öğrencilerin tasarlaması sonucu gerçekleşti. Geleceğin öğretmenleri olarak çevre kirliliğine karşı duyarlı olmalıdırlar. Yapacağımız etkinlik ile kazanacağımız bir kişi bile büyük önem taşımaktadır. Çalışma farkındalık oluşturmak için attığımız bir adımdı. Zaman içinde tekrarlanacak” dedi.

Yaşadıkları en küçük birim olarak kampüsteki çöpleri toplamakla işe başladıklarını ifade eden Trabzon Üniversitesi öğrencileri, kampüsün ardından hedeflerinin sahili temizlemek olduğunu kaydettiler. Etkinliği gerçekleştirilen öğrencilere, kampüsteki diğer öğrenciler de destek verdi.