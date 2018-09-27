Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü'ne “Hayırlı olsun” ziyaretleri sürüyor

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Trabzon Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'ya “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ziyaretteki konuşmasında, Trabzon Üniversitesi'nin hazır bir şekilde ortaya çıkan marka olduğunu vurgulayan Temel Altunbaş, “Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kentimizin önemli bir değeri. Trabzon Üniversitesi KTÜ'den ayrıldı. Hazır bir markadan doğan bir kurum Trabzon Üniversitesi. Trabzon sanayi kenti olmaktan çok, eğitim, turizm, sağlık ve kültür kenti olma konularında önemli mesafeler kat etti. Trabzon Üniversitesi sadece Trabzon'a değil, Türkiye'ye, hatta yapacağı bilimsel ve akademik çalışmalarla üniversal bir şekilde dünyaya hizmet verecek. Kentimizin önemli bir markası olma hüviyetini daha kurulduğu gün itibariyle kazanan Trabzon Üniversitesi'ne gerektiği her anda destek vermeye, taşın altına elimizi koymaya hazırız” dedi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da Altunbaş'a teşekkür ederek, üniversitenin içeriğiyle alakalı bilgiler verdi. Üniversitenin, 6 fakülte ve 5 meslek yüksekokuldan oluştuğunu belirten Aşıkkutlu, “Trabzon Üniversitesi, ilahiyat, iletişim, eğitim, hukuk, güzel sanatlar, konservatuvar ve spor bilimleri olmak üzere 7 fakülteden ve 5 meslek yüksekokulundan oluşuyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurmak için çalışmalarımız sürüyor. 4 yıllık Uygulamaları Bilimler Fakültesi kurma girişimlerimiz de sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Üniversite bünyesinde 15 bin öğrenci öğretim görüyor” diye konuştu.

Aşıkkutlu, nitelikli bir şekilde kampüsü büyütmeyi hedeflediklerini ve en iyi şekilde hizmet verebilmek adına gereken adımları attıklarını sözlerine ekledi.