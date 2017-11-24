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24 Kasım 2017 14:39

Trabzon yabancılara konut satışında 4. sırada

Trabzon, Ocak-Ekim 2017 döneminde 838 konut satışıyla, Türkiye’de yabancılara konut satışında dördüncü sırayı aldı.

Trabzon yabancılara konut satışında 4. sırada

24 Kasım 2017 14:39

Trabzon’da yabancılara konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 26 oranında arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye konut satış rakamlarını açıkladı. Son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden büyük bir turizm hareketinin yaşandığı Trabzon, Ocak-Ekim 2017 döneminde yabancılara 838 konut satışıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış sağladı. Türkiye’de Ocak-Ekim 2017 döneminde yabancılara en fazla konut satılan il 6 bin 652 satışla İstanbul oldu. İstanbul’u 3 bin 838 konutla Antalya, bin 144 konutla Bursa takip ederken, Trabzon 838 konut satışıyla yabancılara en fazla konut satılan dördüncü il oldu. Trabzon’da Ocak-Ekim 2016 döneminde yabancılara 668 konut satılmıştı. Böylece Trabzon’da yabancılara konut satışında yüzde 26’lık bir artış sağlanmış oldu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Körfez ülkeleriyle başlayan turizm hareketinin bir sonucu olarak yabancılara konut satışında iyi bir ivme yakalandığını belirterek “Trabzon’da önemli konut yatırımları yapılıyor. Yabancıların da bu konutlara ilgi göstermesini şehrimizdeki turizm hareketinin devamlılığı için önemli görüyorum” dedi.




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