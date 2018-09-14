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Trabzon'a 3 milyon 940 ağaç, çalı türü bitki ve çiçek dikildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 4 buçuk yılda Trabzon’a 3 milyon 940 ağaç, çalı türü bitki ve çiçek dikti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 4 buçuk yılda Trabzon'a 3 milyon 940 ağaç, çalı türü bitki ve çiçek dikti.


Trabzon'a yeşil alan çalışmalarına özel önem veren Büyükşehir Belediyesi yaptığı ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları ile kamusal alanlara daha iyi bir görünüm kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toprakla buluşturulan ağaç, çalı türü bitki ve çiçeklerin sayısı 3 milyon 940 bine ulaştı.


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yeşillendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti. Gümrükçüoğlu, “Yeşillendirme çalışmalarımıza yıl boyunca devam ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımızın yanı sıra çiçeklendirme çalışmalarımızla şehrimize görsel güzellik kazandırıyoruz. Modern şehirlerin olmazsa olmazları olan bu çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz” diye konuştu.

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