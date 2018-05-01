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01 Mayıs 2018 15:37

Trabzon’a 4 yılda 1 milyon ton asfalt serildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 4 yılda mahalle yollarına 1 milyon ton asfalt serdi.

Trabzon’a 4 yılda 1 milyon ton asfalt serildi

01 Mayıs 2018 15:37


2018 sezonunu 350-400 bin ton asfalt serme hedefi ile açan Trabzon Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri her gün birçok farklı noktada asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor.


Bu kapsamda Arsin ilçesi Yeşilyalı Mahallesi, Çarşıbaşı ilçesi Kovanlı ve Şahinli mahalleleri, Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi ve Sürmene ilçesi Çarşı Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesince asfaltlama çalışması icra edildi. Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra mahalle yollarının ihtiyaç duyduğu sanat yapısı inşaatları başta olmak üzere diğer çalışmaları da aksatmadan sürdürdüklerini kaydeden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bu sayede mahallere modern yollar kazandırdıklarını belirtti. Asfaltlama yapan ekip sayısını ilerleyen günlerde daha da arttıracaklarını dile getiren Gümrükçüoğlu, “Betonlama çalışmalarımıza da başlayacağız. Trabzon, ülkemizin en uzun yol ağına sahip olan ilidir. Bu şekilde yaptığımız kalıcı çalışmalarla yol sorunlarımızı sırasıyla çözüme kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.




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