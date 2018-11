Trabzon'a ‘futbolcu tarlası' dedirten geleneği yaşatmak için turnuva düzenleniyor

Statlar ve halı sahalar kurulmadan önce her mahalle arasındaki boş alanlarda, köylerde yollarda, yaylalarda düz sayılabilecek yerlerde büyük-küçük karışık oynanan ve adına “5'te haftayım 10'da biter” denilen futbol geleneğinin yeniden canlandırılması için Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçti.

“18 ilçede 18 spor projesi” kapsamında bu etkinliği Araklı'da yapmayı planladıklarını kaydeden İl Müdürü Birdal Öztürk, Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve Belediye Başkanı Recep Çebi ile bir araya geldi.

“Pis burun vurmak yok”

Teknolojik gelişmelerle birlikte sokak futbolu kültürünün neredeyse bittiğini hatırlatan Müdür Öztürk, “Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi bilgisayardan, cep telefondan uzaklaştırmak, yeni bir heyecan kazandırmak için bu tür geleneklerimizi yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Fazla değil, 15-20 yıl öncesine kadar her sokakta, her köyde, her boş alanda, ‘5'te haftayım 10'da biter, 3 korner 1 penaltı, anne-baba çağırırsa maç biter, pis burun vurmak yok, kaleden kaleye degajla atılan gol sayılmaz, topu patlatan parasını öder' kurallarının geçerli olduğu maçlar başlar, bir maç biter öbürüne geçilirdi. Saatlerce büyükler, küçükler bir arada büyük heyecan yaşanırdı. Amacımız bu tadı yeniden yaşatmak” diye konuştu.

“Büyüklerle küçükler karışık”

Daha önce Trabzon ASKF'nin turnuva düzenleyerek bu geleneği canlandırma çabasında bulunduğunu hatırlatan Öztürk, Araklı'daki Gençlik Merkezi'nin önündeki otlarla kaplı alanın düzenlenerek etkinliğin yapılacağını söyledi. Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, 24 Kasım'da yapılacak olan etkinliğin sadece nostalji değil, çocukların yeniden yaşam şekli olmasını umduklarını söylerken, Belediye Başkanı Çebi de şunları söyledi:

“Hakemlerin olmadığı maçta herkesin kurallara tartışmasız uyduğu, saygı sevginin büyüdüğü bu maçlarda büyükler küçüklerle, güçlüler güçsüzlerle karışık takımlar yapılırdı. Bu kadar içten, bizden olan bu maçların yaşatılması için her şeyi yapacağız.”