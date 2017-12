Trabzon’a Sanayi Köyü Projesi

Şehir içindeki sanayi sitelerinin kötü görüntülerinin yanı sıra istihdam imkanı olarak da artık bitme noktasına geldiğini belirten Pehlivan "4 yıldır mücadele ediyoruz. Özellikle büyük iş makinesi ve kamyon grubu artık mevcut sanayi siteleri içinde olmuyor. Büyük eksiklerimiz var. Trabzon 80’li yıllardan beri bölgenin gözdesi olan bir il , çevre illerin bugün çok farklı alanlarda bizi geçtiğini görüyoruz. Trabzon büyük sanayi sitesinin yıllardan beri yıkılıp yıkılmayacağı konuşuluyor. Oradaki bu durum esnafımızı mağdur etmiş durumda. İş yerlerinin bugünkü işler için yeterli olmadığı halde yer almak isteyen insanlar var. Çünkü alternatifi yok. Sonuçta bankaya gidip büyük sanayi sitesinden iş yeri alacağını söylediği zaman bankalardan oralara kredi dahi çıkmıyor. Çünkü bankalar risk olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

"Bir sanayi köyü olarak düşünüyoruz"

Trabzon’da Büyük Sanayi sitesi, Fatih Sanayi Sitesi, Bağkur Sanayi Sitesi, Demirkırlar Sanayi Sitesi, İpekyolu Sanayi Sitesi, Deliklitaş ve mahalle araları olmak üzere çok sayıda sanayi esnafının olduğunu belirten Pehlivan "Türkiye’nin gelişmesi için her fırsatta seslendirme yapılıyor ama bugün çalıştığımız ortamlarda müşterimizi oturtacak yerimiz yok. Araba gelir park edecek yerimiz yok. 80 metre kare dükkanda 3-4 kişi çalıştıran esnaflarımız var. Bunun yanında iş güvenliği var. Tehlikeli sınıfında olan işletmeler bunlar. Can güvenliği ve insan sağlığı açısında sıkıntılı bir durum var. Modern, istihdam ve can güvenliği insan sağlığı açısında yeni sanayi sitesine ihtiyacımız var. Bunun da adımını attık. Esnaf arkadaşlarımızla, gerçekten bu işte tecrübesi olan insanlarla birlikte bir araya geldik ve büyümek için adımlarımızı attık. Yeni bir kooperatif oluşumu için düğmeye bastık. Kuruluş aşamasını tamamladık. Tamamen bu işle uğraşan insanlardan oluşuyor. Trabzon’da oto sanatkarları, imalat, tamir ve yedek parça gibi bütün bunları içinde kapsayan yeni bir sanayi köyü olarak düşünüyoruz. Bu proje Trabzon’a yeni bir ivme kazandıracak" dedi

"Kooperatifimizi yılbaşından sonra resmiyete dökeceğiz"

Kooparatifi yılbaşından sonra resmiyete dökeceklerini belirten Pehlivan, "Bunu bürokrasi ile paylaşma adına geniş bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Bu bölgeye hizmet veren ve önemli ustaları bulunduran Trabzon esnafının kendi sanayi sitesini de yapacak kapasitede olduğunu düşünüyorum. Şehri yönetenlerin bu konuda bir adım attıklarını söyleyemeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, diğer şehri yönetenler gelipte ’arkadaşlar ne sıkıntınız vardır. Ne yapabiliriz’ diye bir fikir alış-verişinde bulunulmadı. Bundan sonra inşallah biz birikimimizi yapacağız, banka cüzdanıyla beraber bundan sonra bürokrasiye gideceğiz. Yerimizi de alacağız. Trabzon’a yeni bir eser kazandırmak için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bunu da başaracağız" diye konuştu.

"Artık içinden çıkılmaz bir durumdayız"

"Sanayilerde bırakın araçları yayalar dolaşırken bile sıkıntı yaşamaya başladı" diyen Pehlivan, şunları söyledi:

"Kış mevsimine girdik. Bütün kanalizasyonlar tıkalı şu anda. Çünkü sanayi bölgesinin alt yapısı artık kaldırmıyor. Geçen yıl bütün dükkanlarımızı su bastı. Büyük yağmurlarda artık bu sanayinin suyunu altyapı kaldırmıyor. Bir de bizden arıtma kuyuları istiyorlar. Analiz için kuyu istiyorlar. Bizim sanayimizin alt yapısında analiz kuyusu yapacak yerimiz bile yok. Biz yeni bir yere taşınacağız modern günün şartlarına uygun sanayi sitelerini yapacağız. Birbirine yakın meslek dallarını birlikte yerleştireceğiz. Trabzon’a yakışır bir sanayi sitesi kuracağız. Trabzon sanayi esnafının önünün açılması gerekmektedir. 80 yıllarda olduğu gibi Trabzon sanayisi bölgeye hizmet vermesi amaçlıyoruz. Böyle 50 yıllık bir sanayi sitesi değil, bir ömür hizmet verecek. Trabzon’a kazandırılması planlanan sanayi köyü için arsa girişimlerini sürdürüyoruz. Gölçayır, Trabzon Sanayi Köyü yapımı için en uygun yer olarak gözüküyor. Ancak farklı yerler üzerinde de araştırmalarımız sürüyor."