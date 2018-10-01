Trabzon'a spor temalı park yapılıyor

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Beşirli mahallesinde bulunan 55 dönümlük alana Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından spor temalı park yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, şehre kazandırılacak olan Beşirli Spor Temalı Park'ın yapım ihalesi 26 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirterek “Beşirli sahilinde 55 dönümlük alanı yeşilliğin içinde mükemmel bir spor aktivite ve yaşam alanı haline getireceğiz” dedi.

Ortahisar ilçesinin Beşirli Mahallesi'ne çok önemli bir sosyal ve sportif alan kazandıracaklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, “9 sene önce bu alana diktiğimiz fidanların çok güzel ağaçlar haline geldiğini görmek bizleri çocuklar gibi sevindiriyor. Şimdi burada yapacağımız çalışma ile Trabzon'umuz yeşilliklerin içinde çok güzel bir spor aktivite ve yaşam alanı kazanacaktır. Konuyla ilgili proje çalışmalarımızı tamamlayarak yapım ihalesinin tarihini belirlemiş durumdayız” diye konuştu.

Beşirli Spor Temalı Park Projesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Gümrükçüoğlu şunları kaydetti:

“Burası ailelerimizin çocuklarıyla rahatlıkla zaman geçirebileceği, eğitici ve öğretici bir alan olacaktır. Bu alanda sosyal tesis, yürüyüş yolu parkuru, açık alan (fitness alanı), mescid ve şadırvan, bisiklet yolu parkuru, kamelyalar, açık alan-masa tenisi, oturma dinlenme alanları, çocuk oyun alanı, açık alan-satranç, engeli çocuk oyun alanı, basket ağacı, kaykay pisti ve otopark alanı bulunacaktır. Yapım ihalesinin ardından başlayacağımız çalışmaları inşaAllah kısa sürede tamamlayarak bu önemli hizmeti şehrimize kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.”