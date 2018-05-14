Trabzon’a yeni bir turizm merkezi kazandırılıyor

Mehmet Efendi Konağı’nda düzenlenen kahvaltılı toplantıya Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Trabzon İl ve Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, TÜRSAB Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök, iş adamı Alper Bektaş ile turizmciler katıldı.

Ortamahalle’nin ve tarihi evlerin turizme kazandırılması için harekete geçtiklerini belirten iş adamı Alper Bektaş ‘’Mehmet Efendi Konağı yatırımımız var. Buraya gelmemizin nedeni işletmemiz değil. Hem Akçaabatımızın hem Ortamahalle’nin gelişimine nasıl katkı sağlayabiliriz ? düşüncesi ile bir araya gelelim istedik. Kaymakamımızın, belediye başkanımızın desteğiyle teleferik projesinin hayata geçmesi ve alt kısımda devam eden yolun bitmesi ile inşallah Ortamahalle turizm alanında daha da değer kazanacaktır" dedi.

TÜRSAB Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ise Ortamahalle’nin yeni cazibe merkezi olacağını ifade ederek ‘’13-14 yıl önce TÜRSAB’dan gelen bir heyet ile buradaydık. İncelemelerde bulunduk. Buraya çıkamadık yol olmadığı için. Bugün ise buradayız. O günden bugüne ne kadar bir değişiklik olduğunu gördük. Gerçek yüzüne kavuşmuş durumda. Ne kadar çeşit olursa insanları o kadar burada tutabilirsiniz. Dolayısıyla bugünkü haline bize kavuşturan kaymakamımıza belediye başkanımıza emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

"Ortamahalle tunrizme çok şey katacak"

Trabzon İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise Akçaabat’ın başlı başına bir turizm merkezi ve nemli bir destinasyon olduğuna vurgu yaparak "Ortamahallemizin sakinleriyle beraber yaptığımız görüşmelerde Ortamahalle’nin turizme katacak çok şeyin olduğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla Akçaabat turizmine katkı verecek önemli bir merkez. Mahalle sakinleriyle birlikte bu alanı planlayacağız ve turizme kazandıracağız. Turizmde ürün çeşitliliği ne kadar artarsa gelen turistin burada kalma süresi o kadar artar. Tüm bunların yanında turizmde esas olan turistin memnuniyetidir. Bu işletmenin ortaya koyacağı hizmet, memnuniyet oranına katkı sağlayacağı inancındayım. Alper Beye katkılarından dolayı teşekkür ederiz’’ şeklinde konuştu.

Ayvazoğlu, yılın ilk 3 ayında şehre gelen turist sayısındaki artışa da dikkat çekerek "’Turizm oranlarına baktığımızda şehrimize gelen turist sayısının ilk 3 ay yüzde 125 oranında 2017’e oranla artış var. Kişi başına baktığımızda Nisan ayında yüzde 370 oranla yükselişte" ifadelerini kullandı.

"Ortamahalle Safranbolu ve Beypazarı gibi önemli bir yer"

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ise hep birlikte el ele vererek turizmin bölgede kalkınmasına ön ayak olunması gerektiğine vurgu yaparak "Yerel yönetimler, kurumlar, STK’lar, serbest çalışanlar. iş adamları el ele verirse bu işten kısa zamanda büyük bir fayda sağlamak mümkündür. Çok güzel tabiatımız var. Buraya gelmek için can atanlar var. Kabul edelim ki henüz altyapımız arzu ettiğimiz seviyede değildir. Konaklama yönünden büyük eksiklerimiz var. İnşallah zamanla bunları da tamamlayacağız. Ortamahallemiz Trabzon’un tarihi mekanı olarak önemli yerlerinden biri. Mahalle ölçeğinde korunan bilinen ender yerlerden biri. Safranbolu ve Beypazarı gibi önemli bir yer. Osmanlı’dan kalan sivil mimarlık örneklerinden biri. Burayı canlandırmamız lazım. elimiden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 6 tane konağımız oldu belediye olarak. Bütün binaları biz alalım kamunun olsun şeklinde niyetimiz yok. Burada satın aldığımız yerler yıkılmaya yüz tutmuş sahiplerinin ilgilenmediği yerlerdi. Bunları restore ederek yeniden hizmete sunduk. Gayemiz bu mahallenin topyekün canlanabilmesidir. Buradaki sakinlerin mülk sahiplerinin kendi yerlerine sahip çıkıp kendilerinin de bu işin içinde olmaları önemlidir’’ dedi.

Doğa güzergahı olarak yeni bir proje için çalışmalara başladıklarını anlatan Türkmen, ‘’Hıdırnebi ve yaylaları kapsayan bir önemli çalışma içerisindeyiz. Şuanda turizm master planı olarak çalışma yapıyoruz. Avusturyalı bir firmaya yaptırıyoruz. Avusturya’da gittim. Ufacık yerlerde 40 tane teleferik var. Biz şimdi bir tanesini yapmak için uğraşıyoruz. Ortamahalle’nin başına bir teleferik, sahile inen bir proje düşünüyoruz. İleride daha yukarıya doğru planlıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

"Turizm için elbirliği gerekli"

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ise turizm için el birliğinin gerekliğine vurgu yaparak şunları söyledi:

’’Buralara çok emek verildi. Ama bir şekilde sektelere uğruyor. Bu hem bize hem işletmeciye zarar veriyor. Alper beyi bu konuda tebrik ediyorum. Gördüğüm şu altyapı hazırlama göreviyle mükellefiz. Turizmi pazarlayacak olan paraya dönüştürülecek olan sizsiniz. Birlikte yapacağız bunu. Tek başına bir kurumun yapabileceği bir iş değil. Öyle bir sektör yani. Turizm deyince herhalde herhangi bir yerin doğası kültürü pazarlanır ama Trabzon’a baktığımızda herşeyi pazarlama şansımız var. Denizinden doğasına kadar. Akçaabat’a baktığımızda tarih, doğa ve kültürün pazarlanabileceğini görüyoruz. Hem denize olan bir ilçeyiz hem yaylaları olan ilçeyiz. Tabiat özelliklerimiz var. Kayabaşı, Hıdırnebi yaylalarımız var. Ortamahalle ve Akçakale gibi tarihi kültür değerlerimiz var. Horonumuz var. Turizm olması için herşey mevcut. Pazarlama boyutu çok önemlidir. Ortamahalle’ye geldiğimizde bu güne gelmesinde belediye başkanımızın büyük emeği var. Vatandaşa rağmen birşey yapmak zordur. Vatandaşımızda yapılan işi doğruluğunu tasvip eder mahiyette. Benzer tarihi kentlerin örnekleri var. Burası yaşayan bir mahalle evler var, okullar var. Kilisemiz var. Hem yaşam alanı ile turizm birlikte yürütebilmek zordur. Trafik sorunu gibi insanların çok fazla gelip özel hayatlarına karışması gibi durumlar var. Bunu oturup konuşup turizm hareketine geçirmemiz gerekiyor. Planlı bir turizm hareketi planlıyoruz.’’