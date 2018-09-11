Trabzon'a yeni sanayi sitesi için ilk adım atıldı

Trabzon'a modern, son teknolojiyle donatılmış, yeni bir sanayi sitesi kurulması için ilk adımı atıldı.

Trabzon'da sanayi esnafı şehre yeni bir sanayi sitesi kazandırılması için harekete geçti. Büyük Sanayi Sitesi önünde, projenin öncüleri iş adamı ve sanayici Gökçen Alemdaroğlu ve Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan birlikte projeye destek veren sanayi siteleri dernek başkanları ve sanayi esnafı bir araya gelerek açıklama yaptı.

Gökçen Alemdaroğlu, 1950'li yıllardan itibaren oto sanayisinin Trabzon'da istihdamın lideri olduğunu hatırlatarak "Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Erzincan ve daha bir çok ilimiz için araç onarımı denince ilk akla gelen merkez olmuştur. Bu vesile ile Trabzonumuza en büyük girdiyi sağlayan sektör olmuştur, olacaktır. İstihdam anlamında da bugün 3 bin civarında iş yerinde ortalama 10 bin çalışan mevcuttur" dedi.

Mevcut sanayi sitelerinin günün şartlarında oluşan ihtiyacı karşılayamadığını belirten Alemdaroğlu, "Tüm bu gerçeklerin yanında bir de bu sanayilerimizin fiziki ve modernizasyon açısından günümüzün ihitiyaçlarını da karşılayamadığı gerçeği ortadadır. Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, TÜMSİAD, Fatih Sanayi Sitesi, Büyük Sanayi Sitesi, İpekyolu Sanayi Sitesi, Bağkur Sanayi Sitesi ve Demirkırlar Sanayi Sitesi dernekleri bir araya gelerek Trabzon Orta Ölçekli Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi adı altında bir sanayi kooperatifi şehrimize kazandırılmıştır. Kooparatifimiz Trabzonumuzun değerli siyasileri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini arkasına alarak bu büyük projeyi gerçekleştirmek adına yolu koyulmuştur. Türkiyemize ve Trabzonumuza hayırlı olsun" diye konuştu.

Orta Ölçekli Sanayi Sitesi kazandırmak için yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlattıklarını hatırlatan Alemdaroğlu "Başlattığımız ve tür Ar-Ge çalışmalarını bitirdiğimiz projemizde 2 bin dönümlük bir araziye ihtiyaç duyuyoruz. Bu projemizin içerisinde 2 bin adet dükkan, cami, Sanat Lisesi, futbol sahası, üretim yapılan ürünler için sergi alanları vb. tüm sosyal alanlar düşünülmüştür. Yeni sanayi sitesi aynı zamanda şehrin ve Türkiye'nin kanayan yarası işsizliğe de çare olacaktır. Yapmış olduğumuz bu projede kuracak olduğumuz sanat liseleri ile artık dışarıdan işçi bulmak ve getirmek zorunda kalmayacağız. Kendi işçimizi kendimiz yetiştirecek ve bu sayede yönelemediğimiz orta ölçekli farklı sanayi dallarına da yönelim olacak ve kendi üretimini yapan bir şehir konumuna gelerek sağlayacağımız işçi istihdamı ile de göç veren bir şehir değil göç alan bir şehir olacağız. Bu büyük proje sayesinde çalışan 20 bin işçi ve işçilerimizin aileleri ile birlikte 150 bin kişinin de sorumluluğunu üzerine yüklenecek bir sanayi sitesi olacaktır" ifadelerini kullandı.