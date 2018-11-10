Trabzon'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da anılıyor.

Valilik önündeki törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, askeri ve sivil protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk koyulmasının ardından çeşitli etkinlikler düzenlendi.