Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 21:21

Trabzon’da 12 bin kişilik iftar

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Yeni mahalle fuar alanında bugün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı 12 bin kişilik bir iftar yemeği düzenlendi.

Trabzon’da 12 bin kişilik iftar

31 Mayıs 2018 21:21


İftar organizasyonu için 2 bin 200 masa ile 10 binin üzerinde sandalyenin düzenlemesi tam 7 saatlik bir çalışma ile hazır hale getirildi. Yemekler Trabzon Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde hazırlanırken, iftar yemeği için 2 ton et, 2 ton patates, 1 ton pirinç, 500 kg mercimek, 160 kg zeytinyağı, 30 kg tuz, 130 kg tereyağı ve 700 kg soğan kullanıldığı öğrenildi. Süleyman Soylu iftara 12 bin kişi katıldığını belirterek ”Ben İstanbul’dan vekil adayı olmuş olabilirim. Ama sanmayın ki Trabzon’u unuturum asla.. Yine derdi derdimdir” dedi.


Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü.


"Tüm arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, burada şehit ailelerimiz var, sivil toplum kuruluşları var. Muhtarlarımız var. Trabzon’un çok kıymetli hanım efendileri beyefendileri var. Yeni bir dönem başlıyor. Artık bizim ayağımıza çelme takabilecekleri nifak oluşturacakları dönem bitti. Şimdi yep yeni bir sisteme adım atıyoruz. Bilesiniz ki hedeflere daha kolay ulaşacağız, kalkınma yolumuz açıktır, zenginlik yolumuz açıktır, güçlü olma yolumuz açıktır. Bu güzel akşamda bu iftarda, sizlere bu muhteşem insanlarla bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Büyük mutluluk duyuyorum. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah.. Biz büyük bir milletiz, asil bir milletiz, kuvvetli bir milletiz."


Yemeğe Bakan Soylu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, milletvekilleri ve milletvekili adayları, partililer ile binlerce kişi katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
23
°
C
  • Cuma
    23°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç