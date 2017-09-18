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18 Eylül 2017 15:22

Trabzon’da 140 bin öğrenci ders başı yaptı

Trabzon’da bugün 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının açılması ile birlikte 140 bin öğrenci ders başı yaptı.

Trabzon’da 140 bin öğrenci ders başı yaptı

18 Eylül 2017 15:22


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından ilköğretim haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ve öğrenciler Vali Yücel Yavuz’u makamında ziyaret etti. Etkinlikler daha sonra Ayfer Karakullukçu İlkokulu’nda düzenlenen törenle devam etti. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının açılışı için Ayfer Karakullukçu İlkokulu’nda düzenlenen törene, Vali Yücel Yavuz ve eşi Şengül Yavuz, il protokol ile çok sayıda öğrencimiz ve velileri katıldı.


Törende bir konuşma yapan Vali Yavuz, “Bugün Türkiyemizde olduğu gibi Trabzon’da da 18 ilçede 140 bine yakın öğrencimiz, 10 bini aşkın öğretmenimiz ve öğrencileriyle bu heyecanı yaşayan bütün velilerimiz, kısacası tüm eğitim camiası olarak İlköğretim Haftası’nı, eğitim öğretim yılının ilk gününü idrak ediyoruz” dedi.


Öğretmenlerin Türkiye’ye şekil veren mimarlar olduğunu söyleyen Vali Yavuz, “Bir öğretmenimizin başarısı Türkiye’yi ve dünyayı kurtarır ama öğretmenimizin boş vermişliği, başarısızlığı hele hele bunu bilinçli bir şekilde yapıyorsa, ülkemize, milletimize ve insanlığa, dünyaya ihanettir. Bu kutsal işi yapan öğretmenlerimize çok güveniyoruz. Öğretmenlerin sorunları varsa devlet olarak bunu çözmek bizim boynumuzun borcudur. Onları teşvik etmek ve moral vermek hepimizin görevidir” diye konuştu.


Vali Yücel Yavuz, eşi Şengül Yavuz ve beraberindekiler daha sonra ilk ders zilini çaldı; sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi.




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