Trabzon’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma etkinlikleri

Sabah saatlerinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Osman Akyıldız, AK Parti Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile Uslu’nun yakınları demokrasi şehidi Samet Uslu’nun Akçaabat’taki kabrini ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “15 Temmuz hain darbe kalkışımı-terör saldırısı ve bunların karşısında milletimizin zaferinin üzerinden tam bir yıl geçti. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri ülkemizi işgal etmek istemiş, milletimize ve kurumlarımıza karşı terör saldırıları gerçekleştirmiş, büyük Türk Milleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ihanete ‘dur’ demiştir. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargâhı ve Jandarma Genel Komutanlığı binası bu grup tarafından ele geçirilmiş, MİT yerleşkesi, Emniyet binaları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Özel Harekât Dairesi gibi stratejik yerlere alçakça saldırılar düzenlenmiştir. Bu saldırılar neticesinde yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Milletimiz, Emniyet mensuplarıyla ve darbecilere karşı harekete geçen TSK unsurlarıyla el ele vererek, darbe girişimine karşı tarihî bir duruş sergilemiştir. Tankların etkisiz hâle getirilmesi başta olmak üzere, teröristler karşısındaki dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız kahramanlık destanları yazmıştır. Samet Kardeşimiz de bu hain saldırıya seyirci kalmayarak, vatan için, millet için, bayrak için sokaklara çıkmış ve hainlere ’dur’ demiştir. Bu mücadelesinde şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bir yıl önce şehit olan Samet kardeşimizle birlikte tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına bir kez daha sabırlar diliyoruz” dedi.

Samet Uslu (26), İstanbul’da Şenitler Köprüsü üzerinde darbe girişimcisi askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

Öte yandan mezar ziyaretin ardından protokol üyeleri öğle namazı sonrası İskenderpaşa Camisi’nde demokrasi şehitleri için okunan Mevlid-i Şerife katıldı.