Trabzon'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları

19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalara, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu'nun yanı sıra daire amirleri, ilgili kurum müdürleri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, valilik önündeki törenin ardından Muharip Gaziler Derneği Başkanı Seyyah Sağıroğlu ve gazileri makamında kabul ederek günlerini kutladı.

19 Eylül Gaziler Günü'nün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Vali Yavuz, “Devletimizin ve milletimizin bekası uğruna büyük fedakârlıklar ve üstün gayretler göstererek, şahadet ile birlikte, bir insanın dünyada erişebileceği en yüksek iki makamdan birine erişmiş gazilerimiz, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, milli birliğimizin ve beraberliğimizin en kıymetli simgeleridir. Aziz vatanımız uğruna canları pahasına mücadele eden, gazilerimizi hiçbir zaman unutmayan millet ve devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla, iftihar kaynağımız olan gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yanında olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız, bayrağımız, milli ve manevi değerlerimiz uğruna şehadete erişmiş olan bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Hayatta olan gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.