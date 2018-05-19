Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 13:31

Trabzon’da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99.

Trabzon’da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2018 13:31

yıldönümü Trabzon’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.


yıldönümü kutlamaları Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Valilik önündeki törenin ardından Vali Yücel Yavuz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece almış milli sporcuları makamında kabul ederek onlarla bir süre görüştü. Daha sonra etkinlikler Valilik önünde gerçekleştirilen kutlama töreni ile devam etti. Buradaki törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Osman Akyıldız, il protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri ve mülki erkan, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.


Kutlamalar kapsamında Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece almış milli sporcuların gösterileri ve Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla izlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç