Trabzon’da 19 Mayıs coşkusu

yıldönümü Trabzon’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

yıldönümü kutlamaları Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Valilik önündeki törenin ardından Vali Yücel Yavuz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece almış milli sporcuları makamında kabul ederek onlarla bir süre görüştü. Daha sonra etkinlikler Valilik önünde gerçekleştirilen kutlama töreni ile devam etti. Buradaki törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Osman Akyıldız, il protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri ve mülki erkan, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kutlamalar kapsamında Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece almış milli sporcuların gösterileri ve Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla izlendi.