Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 19:47

Trabzon’da 2 yaşındaki çocuk 11. kattan yere düştü

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bir apartmanın 11.

Trabzon’da 2 yaşındaki çocuk 11. kattan yere düştü

26 Haziran 2018 19:47

katından çimen zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Çukurçayır mahallesi Ak Life-3 Sitesi C Blok 11. katta oturan Emine ve Ali Keleş çiftinin 2 yaşındaki çocukları Ömer Asaf Keleş henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkonundaki cam pencerelerden aşağıya sarkarak düştü. Olayda Ömer Asaf Keleş ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar emen 2 yaşındaki çocuğu önce yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastanesi’ne kaldırırken, minik çocuk buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen minik Ömer Asaf’ın balkondan düştüğü sırada evde annesinin olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç