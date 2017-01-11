Trabzon’da 20-21 Nisan 2017 tarihleri arasında “Yazmalardaki El İzleri” alt başlıklı “Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu” düzenlenecek.

KTÜ Trabzon Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü tarafından, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Gürcistan’ın Sokhumi Devlet Üniversitesi işbirliğiyle 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenecek olan “Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu” ile ilgili KTÜ Trabzon Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Değer ve Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nazmiye Aydın, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’nu ziyaret etti.

Sempozyumla ilgili ziyarette bilgiler veren Prof. Dr. Mustafa Kemal Değer, “Ülkemizin kültürel miraslarından olup kaybolmaya yüz tutan geleneksel sanatlarımızdan yazmacılık sanatının yaşatılması ve geleneksel sanatların ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılması amacıyla böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Sempozyum kapsamında çeşitli sergiler açılacak. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından bir de defile düzenlenecek” dedi.

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı Nazmiye Aydın ise sempozyumda Türkiye, Azerbaycan, Japonya, Makedonya, Polonya, Gürcistan, Ukrayna ve ABD’den davet edilen bilim insanları tarafından çeşitli bildiriler sunulacağını vurgulayarak, “Trabzon’da 1970’li yıllara kadar yazmacılığın evlerde birçok aile tarafından yapıldığını biliyoruz. Yani yazmacılık, Trabzon’un geleneksel el sanatları arasındadır. Ayrıca okulumuzda Türkiye’de benzeri olmayan bir yazmacılık atölyesi kurduk. Baskı teknikleri adıyla önümüzdeki dönemlerde ders programımızda yer alacak” diye konuştu.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise geleneksel el sanatlarının yaşatılması konusunda yapılan önemli çalışmalara her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, “Trabzon’un mazisinde yeri olan yazmacılık konusundaki sempozyumun, bu sanatın önümüzdeki kuşaklara aktarılması konusunda önemli bir görev sütleneceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.