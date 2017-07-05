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05 Temmuz 2017 10:55

Trabzon’da 2017 ürünü fındık rekoltesi belirleniyor

2017 ürünü fındık rekoltesinin tespiti için Trabzon’da başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Trabzon’da 2017 ürünü fındık rekoltesi belirleniyor

05 Temmuz 2017 10:55

Rekolte tahmininin yakında açıklanması bekleniyor.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koordinasyonunda fındıkla ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği komite tarafından belirlenerek tek elden açıklanacak rekolte için Trabzon’da 28 Haziran’da başlatılan çalışmalar sona erdi. Sahil, orta ve yüksek kesimlerde yer alan 56 bahçede yapılan çotanak sayımında fındıkta geçen yıla göre artış olduğu görüldü.


Beşikdüzü ilçesinden başlayan ve Maçka’da tamamlanan rekolteyi tespit eden komite, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Ekonomi Bakanlığı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Akçaabat Ziraat Odası, Fiskobirlik, TÜİK, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, TMO, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü temsilcilerinden oluşuyor.


Yaklaşık 64 bin hektarlık bir alanda fındık üretiminin yapıldığı Trabzon’da, 2016 yılı fındık rekoltesi ise 30 bin 880 ton olarak tahmin edilmişti.




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