Trabzon’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri

Okul Müdürü Mustafa Öztürk ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Genç, öğretmenlerin gününü tek tek tebrik ederek onlara günün anlamına uygun olarak çeşitli hediyeler takdim etti. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Başkan Genç, öğretmenlerin herkesin yaşamında çok büyük anlamlar ifade ettiğine dikkat çekerek, “Çok anlamlı bir günde çok güzide bir okulumuzdayız. Bizlerin yetişmesinde, bugünlere gelmemizde öğretmenlerimizin çok büyük emeği olmuştur. Bugün önemli bir gün. Bizleri hayata hazırlayan, hayatı öğreten ihtiyaç duyacağımız bütün bilgileri ve değerleri bizlere aşılayan fedakar öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Öğretmenlerin herkesin yaşamında çok büyük anlamlar ifade ettiğini belirtmek isterim. Esasen sadece bir gün değil, bütün yıl boyunca öğretmenlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Maalesef ülkemiz farklı güçlere hizmet eden bir örgütün darbe ve işgal girişimiyle karşı karşıya geldi. Bu tür yapılara karşı uyanık olmalıyız. Bu konuda herkese görev düşüyor. Biz dinimiz İslâm’ın bizden istediği değerleri yeryüzüne yaymakla mükellefiz. İşte atalarımız bunu yaptı. Peki nasıl yaptılar? 1075 yılında Nizamülmülk ile beraber yaptı. O eğitim ordularıyla beraber yaptı. Üzerinizde en çok emeği olan öğretmenlerinizi unutmayın, unutmayalım. Bu manada hepimize, milletimize hizmet eden vefat etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve kendilerine görevlerinde kolaylıklar, başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Gümrükçüoğlu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ortahisar Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret ederek okulda görev yapan öğretmenler nezdinde tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Öğretmenler ile sohbet eden Gümrükçüoğlu, “Kuşaklarımız size emanet, çocuklarımız size emanet. Zor yılları yaşıyoruz, dünya didişme içinde. 80 milyon olarak en çok dayanışmaya ihtiyacımız olan bu dönemde sizlerin yetiştirdiğiniz evlatlar ve nesiller inşallah geleceğimiz olacaktır” dedi.

İlkokuldaki ilk öğretmenini hiç unutmadığını kaydeden Gümrükçüoğlu, öğretmenlerinin üzerinde çok önemli tesirler bıraktığını belirtti. Gümrükçüoğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mekteplerinin başöğretmeni olarak ilan edildiği ve Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının geleneksel hale getirildiği bu güzel günde bütün öğretmenlerimize ‘iyi ki varsınız, hepimiz sizin eseriniziz’ diyerek en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben bu şehirde doğdum, burada büyüdüm. Cudibey ilkokulunda eğitime başladım, sonra Cumhuriyet ilkokulunda devam etim. Şimdi orası Kaledibi İlköğretim Okulu. Sonra lisenin yanında orta kısım vardı. Orayı okudum sonra da Trabzon Lisenin fen kolunu bitirdim. Üniversiteyi de bu şehirde okudum. Önce mühendislik bitirdim, askerlik sonrası da tıbbiyeyi bitirdim. Tüm bu süreçlerde ilkokulda beni eline alan Oya Hanım Hocamı hiç unutmam. Oradan itibaren hangi hocam varsa annem-babamdan daha fazla üzerimde tesiri olduğunu huzurunuzda söylemek istiyorum. Zira öğretmenlerimiz bize iyi insan olmayı, dürüst insan olmayı aşıladılar. Öğretmenlerin kıymeti hiçbir zaman ölçülemez, hiçbir zaman tartılamaz. Bu öğretmenlik mesleğini zor koşulara rağmen sürdüren sizler gönlümüzde çok farklı yerlerdesiniz. Öğretmenlerim beni yetiştirdi, mühendislik bitirdim, tıbbiye bitirdim. Ama inanın yeninden dünyaya gelsem öğretmen olmak isterim. Çünkü en büyük yatırım, manevi kazanım insan yetiştirmektedir. Kuşaklarımız size emanet, çocuklarımız size emanet. Zor yılları yaşıyoruz, dünya didişme içinde. 80 milyon olarak en çok dayanışmaya ihtiyacımız olan bu dönemde sizlerin yetiştirdiğiniz evlatlar ve nesiller inşallah geleceğimiz olacaktır” şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü İbrahim Soysal ise, “Bu günümüzde başkanımızın aramızda bulunmasından mutluluk duyduk” diyerek Gümrükçüoğlu’na ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.