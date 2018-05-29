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29 Mayıs 2018 10:11

Trabzon’da 3 bin 389 adet ecstacy hap ele geçirildi

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 3 bin 389 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Trabzon’da 3 bin 389 adet ecstacy hap ele geçirildi

29 Mayıs 2018 10:11


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışma sonucunda Batı illerinden temin edilen uyuşturucu maddelerinin Trabzon’a getirildiği tespit etti. Yapılan teknik takip sonucu N.Ş. (64) isimli şahsın kullandığı 34 plakalı araç Vakfıkebir ilçesindeki kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 3 bin 389 adet ecstacy hap ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahsın Narkotik Şube Müdürlüğünce sorgusunun devam ettiği öğrenildi.




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