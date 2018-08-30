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30 Ağustos 2018 12:18

Trabzon’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Trabzon’da törenle kutlandı.

Trabzon’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos 2018 12:18


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü kutlamaları Trabzon’da Valilik Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsunlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, öğrenciler, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.


Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsunlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.


Törende İl Milli Eğitim Yardımcısı Zekeri Taşan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparken öğrenci ve askerler de şiir okudu.


Tören, öğrencilerin judo gösterisinin ardından muharip gaziler, askeri birlikler, polis ve öğrencilerin resmi geçit töreniyle sona erdi.




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