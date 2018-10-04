Trabzon'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Trabzon'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolaysıyla farkındalıklık oluşturmak için bir dizi etkinlik düzenlendi.

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Meydan Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, barınakta kısırlaştırılmış ve tedavi görmüş köpekler Meydan Parkı'na getirilerek sergilendi. Hayvanları korumak için kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında köpekler hakkında ziyaretçilere bilgi verilirken sahiplenmek isteyen vatandaşlar da ayrıca bilinçlendirildi.

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, barınaklara hayvanları kısırlaştırma ve tedavi için geldiğini vurgulamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "İnsanlarda çok yaygın bir kanı var. Köpek gördükleri zaman barınağa gitmeli. Böyle bir şey yok. Orası sağlıklı bir hayvan için hapishane olur. Belirle bir alana yüzlerce hayvan toplanamaz. Hayvanların kulaklarında küpeler var. Bu bir hayvanın kısır, aşılı ve sakin olması demektir. Hangi mahallede yaşıyorsa ona bir kap su ve mama vermeliyiz. Kesinlikle küpeli olan köpeklerden insanlar korkmasınlar. Eğer insan tarafından bir şiddet olmaz ise saldırmazlar" ifadelerini kullandı

Sahiplendirme amacıylada böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Kurban, "Gelenlere ve isteyenlere bu hayvanların özelliklerini söylüyoruz. Genellikle insanlar köpekleri bir mahalleden bir mahalleye veya bir ilçeden bir ilçeye bırakıyorlar. Bu bir çözüm değil. Tek çözüm kısırlaştırılıp alındığı yere bırakılması zaten sokak hayvanlarının ömrü 2 yıldır. Bu sorunu hem insanı, hem vicdani yönden de çözmüş oluyoruz. Üremedikten sonra ömürleri fazla olmuyor. Diğer türlü biz sorunları çözmüyoruz. Sadece halının altına süpürüyoruz. Bir yerden bir yere atmak çözüm değil" diye konuştu.