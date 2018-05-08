Trabzon’da ‘Akıl ve Zeka’ olimpiyatları başladı

İki gün sürecek olimpiyatlarda ödüller ikinci günü sahiplerine takdim edilecek. Farklı okullardan 400 öğrencinin katıldığı olimpiyatların açılış töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bugüne kadar eğitim faaliyetlerine destek olduklarını bundan sonra da destek olacaklarını kaydetti.

Projeye destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Genç, “Gerçekten şehrimiz adına da, milletimiz adına da, hatta insanlık adına da çok çok önemli bir çalışmayı hep birlikte icra ediyoruz. Yarınımızı emanet edeceğimiz yavrularımıza henüz bu çağlarında analitik düşünmeye dönük olarak, muhakeme yapma yeteneğine dönük olarak böyle bir çalışmayı icra etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve bu vesileyle şu anda bu salonda bulunan 180 öğrencimizi, yavrumuzu ve bu projeye katılacak olan 400 tane yavrumuza yürekten başarılar diliyorum” dedi.

Trabzon’un her zaman ilkleri yapan bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Genç, “Burada bir ilk yapılıyor. Trabzon’umuz her zaman ilkleri yapan bir şehirdir. İnşallah şu anda zeminini oluşturduğumuz bu projenin devamında da bunu ülke genelinde ulusal boyutta yaparız. Ve Trabzon’da ilk defa olarak akıl ve zeka olimpiyatlarını düzenleriz. Buna hazır olduğumuzu da buradan ifade etmek isterim. Çünkü, yavrularımızın kişisel gelişimine ve onların iyi bir donamına sahip Türk genci olmasına katkı sağlamak bizim yöneticiler olarak temel vazifemizdir. O nedenle Kaymakamlığımızın ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün eğitime dönük olarak icra ettiği bütün çalışmalara, eğitim yuvalarının fiziksel gelişimine dönük olarak bütün çalışmalara belediye olarak destek veriyoruz. İyi ki destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.