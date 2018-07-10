Trabzon’da amatörün kalbi artık burada atacak

Gençlik ve Spor Bakanlığınca ihalenin en çabuk sürede yapılması konusunda talimat verilmesinin ardından söz konusu tribünün yapılacağı iki saha arasındaki bölümde etüt çalışmalarına başlandı. Akyazı’daki Şenol Güneş Spor Kompleksindeki projeye göre, sentetik ve çim sahaların arasına çift yönlü tribün yapılacak, altında da soyunma odaları bulunacak. Projesi hazırlanan ve yakın zamanda ihaleye çıkacak olan tribün inşaatı öncesinde sondaj çalışmaları başladı. Proje kapsamında, sentetik sahada amatör, çim sahada ise profesyonel takımların maçları oynanacak. Vali Yücel Yavuz gelişmeleri yakından takip ederken AK Parti Milletvekili Muhammet Balta, TFF kriterlerine uygun iki sahaya yönelik tribünlerinin yapımının tamamlanması için her türlü desteğin verildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yıllarca Avni Aker ile Yavuz Selim stadyumları arasında Trabzon futboluna pozitif katkı yapan manevi bağın bundan sonra Şenol Güneş Kompleksinde yaşanacağına inandığını söyledi. Öztürk, “Yeni sezon başlamadan bu tribünlerin tamamlanması konusunda her türlü çaba gösteriliyor” ifadeleri kullandı. ASKF Trabzon Şube Başkanı Cahit Erdem de, “Hiç zaman geçirmeden, çok acil olarak bu tribünlere ihtiyacımız var. Bu konuda herkes iyi niyetle katkıda bulunuyor. Tamamlanınca önemli bir ihtiyaç giderilecek” diye konuştu.

Öte yandan çoğunlukla amatör takımların maçlarının oynanacağı sentetik saha yönünde bin 50, profesyonel maçların oynanması planlanan doğal çim saha yönünde de 750 olmak üzere toplam bin 800 seyirci kapasiteli tribünde protokol 200, basın tribünü kapasitesi ise 30 kişilik olacak. 22 adet soyunma odasının yapılması planlanan projede ayrıca 2 adet hakem odası, 1 adet doping odası, 1 adet temsilci/gözlemci odası, 1 adet de toplantı odası bulunuyor. 8 adet WC, yayın, yönetim ve ilk yardım odalarının da yer alacağı tribünde 2 adet de kantin yapılacak.