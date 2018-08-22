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22 Ağustos 2018 13:45

Trabzon’da aşırı yağış heyelana neden oldu

Trabzon’da dün gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıkları ile şiddetini artıran yağış hayatı felç etti.

Trabzon’da aşırı yağış heyelana neden oldu

22 Ağustos 2018 13:45


Trabzon’un birçok ilçesinde yağıştan dolayı ufak çaplı heyelanlar olurken, Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi’nde yoğun yağış sonrası heyelan meydana geldi. Mahallenin üst tarafından yağış nedeniyle su birikintisinin önüne aldığı molozları karayoluna indirmesi nedeniyle yol ulaşıma kısa süreliğine kapanırken, karayollarının anında müdahalesi ile yol trafiğe kısa süre içerisinde açıldı.


Yolun alt kısmında bulunan bir çay ocağı sular altında kalırken, mahalle halkı, "Yağış dün gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yoğun yağmur nedeniyle mahallenin üst kısmında bulunan mazgalların tıkanması suyu aşağıya bastırdı. Allah’a şükür bir can kaybı yok, bir çay ocağımız sular altında kaldı" ifadelerini kullandı.




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