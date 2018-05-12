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12 Mayıs 2018 14:07

Trabzon’da asker ve polislerin anneleri ve eşleri yılın annesi oldu

Trabzon’da asker ve polislerin anneleri ile eşleri yılın annesi olarak seçildi.

Trabzon’da asker ve polislerin anneleri ve eşleri yılın annesi oldu

12 Mayıs 2018 14:07


Türk Anneler Derneği Trabzon Şube Başkanı Ziynet Şenel, Anneler Günü nedeniyle basın açıklaması düzenledi. Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik’in eşi Sevilay Çevik’in de katıldığı toplantıda Şenel, Türk Anneler Derneğinin yurt genelinde bu yıl yılın annesini asker ve polislerin anneleri ve eşlerini olarak seçtiklerini dile getirdi. Şenel, Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesinin 1992 yılında kurulduğunu belirterek, “İlimizde ilimde, bilimde, teknoloji alanında ve özellikle vatanına milletine özüyle bağlı olarak yetiştirdiğimiz evlatlarımıza güveniyoruz. Biz anneler bu vatana hizmetin bir ibadet olduğunu bilerek yolumuza devam edeceğiz. Bizler dünyada ve yurtta barışın elçileri ve temsilcileriyiz. Vatan için, bayrak için canlarını feda eden şehitlerimizin ailelerinin önünde saygıyla eğilirken bizlere haklarını helal etsinler diyoruz. Ülkemizin son zamanlardaki saldırılar karşısında birlik ve beraberliğimizin askerlerimizin başarıları için Türk Anneler Derneği olarak adeta birbirimizle yarışırcasına tüm şubelerimizde maddi manevi yardımlarla destek olmanın mutluluğunu yaşadık. 2018 yılı yılın annesi olarak üzüntülerini birlikte paylaştığımız tüm asker ve polislerimizin annelerini ve eşlerini yılın annesi olarak görmekteyiz. Bu vesileyle genel müdürlüğümüzün karar alarak tüm şubelerimizle birlikte ilimizde de tüm annelerimizi tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz” dedi.


Toplantıda şehit babası İsmail Yılmaz Karakaş üzerinde Türk bayrağı resmi olan pastayı keserken, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik’in eşi Sevilay Çevik’e çiçek verildi.




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