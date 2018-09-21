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Trabzon'da aşure dağıtımı

Trabzon’da Muharrem Ayı kapsamında vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

Trabzon'da Muharrem Ayı kapsamında vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.


15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanında düzenlenen etkinlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bir konser verirken burada bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Seyfullah Kınalı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından vatandaşlara aşure ikramı yapılırken dağıtım sırasında zaman zaman izdihamlar yaşandı.


Öte yandan etkinlik kapsamında yaklaşık 7 bin kase aşure dağıtıldığı öğrenildi.

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